Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.
Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
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