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Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

12.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen sürücüler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Konya-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Konya kurban

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