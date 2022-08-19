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Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

19.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Yıpranan çimleri yine inisiyatif ve sorumluluk alarak Büyükşehir Belediyesi olarak değiştiriyoruz. Amacımız Konyaspor'un en güzel statta ve sahada maçlarını oynayabilmesi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ileri teknoloji hibrit çim çalışmalarının başladığını duyurdu.

Belediyenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğur İbrahim Altay ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen stadyumda başlayan çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, Konyaspor'un şehrin en önemli markası olduğunu, bunu daha ileriye taşımak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisi nedeniyle her türlü tedbiri almalarına rağmen mevsimin de etkisiyle zeminde deformasyon oluştuğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla çimlerin hibrit çimle değiştirilmesiyle ilgili süreci başlatmış oluyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak Konyaspor'umuzun tekrar evinde seyircisiyle buluşmasını arzu ediyoruz. Dünyada kullanılan en ileri teknoloji olan hibrit çimi statla kavuşturmuş olacağız. 2019'da çimleri değiştirmiştik. Yıpranan çimleri yine inisiyatif ve sorumluluk alarak Büyükşehir Belediyesi olarak değiştiriyoruz. Amacımız Konyaspor'un en güzel statta ve sahada maçlarını oynayabilmesi."

Konyaspor taraftarına bu süreçte gösterdiği destekten dolayı teşekkür eden Altay, "Hep birlikte bu sorunları aşacağız. Kulübümüz, oyuncularımız, teknik ekibimiz, taraftarımız bunu yenecek güçtedir. Konyaspor yine çok başarılı günlere kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Özgökçen de yürütülen çalışmalardan dolayı Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Yıpranan çimleri yine inisiyatif ve sorumluluk alarak Büyükşehir Belediyesi olarak değiştiriyoruz. Amacımız Konyaspor'un en güzel statta ve sahada maçlarını oynayabilmesi"

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hibrit çim çalışması başladı

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Uğur İbrahim Altay Konyaspor büyükşehir belediyesi

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