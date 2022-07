Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gün içinde vatandaşların Konya şehitliğini ziyareti, Sultan Selim Camisi'nde Mevlit-i Şerif ve Hatmi Şerif Merasimi, kent içinde yapılan bayraklı bisiklet turunun ardından etkinlikler, Alaattin Tepesi'nde mehteran eşliğinde vatandaşların Mevlana Meydanı'na Milli Birlik kortej yürüyüşüyle devam etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı korteje yol boyunca çok sayıda kent sakini yol kenarından ellerinde salladıkları bayrak ve alkışlarla destek verdi.

Pogram, Mevlana Meydan'ına ulaşılmasının ardından, meydanda hazır bulunan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin hazırladıkları "Türkiye Aşkına Özel Konser" ile devam etti.

Kılınan akşam namazında ara verilen kutlamalar, namaz sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yeniden başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, ardından tören alanına kurulan büyük ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği "Millete Sesleniş" mesajı yayımlandı.

Daha sonra tören alanında protokol konuşmalarına geçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminde Türkiye'nin milli birlik beraberliğinin tarihinin yazıldığını söyledi.

Darbecilerin kendi akılarınca uygulamaya çalıştıkları girişimleri, bu yüce gönüllü millet tarafından akamete uğratıldığını ifade eden Usta, şunları söyledi:

"Bir darbe tarihi yazılmak istenirken tam tersine Türkiye'nin demokrasi ve milli birlik tarihi yazıldı. Çok şükür ki o karanlık gecenin sabahı aydınlık bir Türkiye oldu. 15 Temmuz bir milat oldu, öncesi ve sonrası. Sonrasında bu milleti hafife almaya kalkanların hepsi geri durdular, korkmaya başladılar. O gece sokağa çıkan kimse korkmadı. O gece Türkiye'yi, bu milleti farklı kılan bir başkomutan, bir lider vardı. Herkesi meydanlara çağırdı kendisi de ölümüne meydanlara çıktı. Başkomutan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. O gün hiç korkmadıysak bugün de korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız."

15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerine şükranlarını ileten Usta, şöyle devam etti:

"Biz korkmadan, endişe etmeden birbirimize güvenerek inanarak birlik ve beraberlik içinde çalıştıkça Cumhur ittifakı olarak bütün üzerimize gelen her türlü zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle hiçbir engel önümüzde duramayacak. Tıpkı F-16 uçaklarının attığı bombaların işe yaramadığı gibi. Tıpkı darbecilerin üzerine yürüyen 252 şehidimizin yüreklerindeki cesaret gibi. Tıpkı mermilere kafa tutan gazilerimizin cesaretleri gibi. Biz şehitlerimizin kanlarıyla bu meydanları kazandık. Bundan sonra da azmimizi kaybetmeden Türkiye aşkına çalışmaya devam edeceğiz."

Etkinlikler, söyleşi ve konserlerin ardından demokrasi nöbetiyle sabah namazına kadar sürecek.

- Karaman

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Aktekke Camisi'nde cuma namazından önce tüm şehitler için mevlit okundu.

Daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz temalı resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Etkinliklerin akşamki kısmında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Karaman Şehitliğinden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı Vali Tuncay Akkoyun'a teslim edildi. Vali Akkoyun, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Birinci İstasyon Caddesi'nde meşaleler eşliğinde başlayan Milli Birlik Yürüyüşü Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Millete Sesleniş" konuşması vatandaşlar tarafından izlendi.

Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Akkoyun, 6 yıl önce bu gece yaşananları bir kez daha hatırlamak, şehitlerimizi yad etmek ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir arada olduğumuzu söyledi.

15 Temmuz'un, milletimizin istiklaline, istikbaline canı pahasına sahip çıkarak, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders verdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, "15 Temmuz, hakkın batıla, sadakatin ihanete, mertliğin namertliğe galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, milli iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir. 15 Temmuz, milli mücadele zincirinin en son halkasıdır." diye konuştu.

Milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça; hiçbir şer odağının kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacağını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü; birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve aynı zamanda ihtiyat ve teyakkuzu da elden bırakmayacağız.15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde, bir kez daha, elde bayrak, dillerde tekbir, kalplerde sonsuz iman ile tanklara göğsünü siper eden, üstün cesaret ve kahramanlık örneği gösteren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin ve her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkemizi muhafaza etsin."

- Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda genç yaşlı, kadın erkek binlerce kişi birlik ve beraberlik sloganı attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı.

Aksaray Belediyesi Mehteran Takımı alana kurulan platformda konser verdi. Ardından İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlere dua edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Aksaray Şehitliğinden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı Vali Hamza Aydoğdu'ya teslim edildi.

Aydoğdu, burada gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlattı.

Kentte düzenlenen etkinliklerle tüm şehitleri andıklarını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Özelde 15 Temmuz ancak tüm şehitlerimizi dualarla yad ettik, mezarlarını ziyaret ettik. Bizim milletimiz zorda kaldığı anda Çanakkale ruhunu harekete geçiriyor. Yapması gereken her şeyi ölçülü ve dengeli bir şekilde yapıyor. 15 Temmuz'da da böyle oldu. Türk Milleti feraseti, imanıyla bu hain kalkışmayı bastırdı. Cenabı Allah bizlere böyle günleri ve geceleri bir daha yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Dinçer, "Rabbim bir daha Türkiye'ye 15 Temmuzlar yaşatmasın. Tarih bunu göstermiştir ki Türk milleti asla bölünmez ve parçalanamaz. Bu vatanın evlatları her zaman devletlerine sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bu böyle devam edecek, bunu tüm dünyaya 15 Temmuz'da gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece asla bu tür girişimlere boyun eğmeyecek." diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki etkinlikler, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Ordu Bulvarı'ndan başlanan sancak koşusuyla getirilen Türk bayrağı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teslim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videolar izlendi.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, milletimizin gösterdiği şanlı direnişin 6. yıl dönümünde yaşananları unutmamak, unutturmamak adına bugün yine bir araya gelindiğini söyledi.

15 Temmuz gecesinde milletin her türlü farklılığı bir kenara bıraktığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Milli irade, inancı ve özgürlüğü için kendi seçimlerinin arkasında durmak için bir araya geldi. O gün sokaklarda tek yumruk, tek vücut oldu. Bu topraklarda 100. yılını kutladığımız Büyük Taarruz zaferindeki adanmışlık ruhu aslında bizlerin nasıl bir mayaya sahip olduğumuzu gösteriyor. Vatanı, bayrağı, özgürlüğü için bu millet her zaman ölüme koşarak gitmiş bir millet. Onun için ölmeye hazır olmayan insanlara karşı bizler her daim galip geleceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleyi, bu fedakarlığı unutmamak, unutturmamak adına her zaman elimizden geleni yapacağız."

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Destanı yazarken şehit ve gazilerin olduğunu aktaran Eroğlu, "Bu millet hain kalkışmayı önledi. Bundan sonra da bu milletin önü açık olacak. Çok daha güçlü olacağız. Bu topraklarda ayakta kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmekten geçiyor." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 15 Temmuz'da milletin hain terör örgütüne fırsat vermediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.