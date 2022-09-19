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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur'un şiir okuduğu törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ile Teğmen Fatih Kocabaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Karaman

Karaman'da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dernek Başkanı Baş, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Ülkenin dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerince hedef alındığını dile getiren Baş, "Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır." diye konuştu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, gazi ve şehitlerin, bağımsızlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ da konuşmasında gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref, Türk milletinin bağrından çıkan Mehmetçik'e mahsus bir durum olduğunu söyledi.

Türk milletinin, gazisine ve şehidine her zaman saygılı olduğunu dile getiren Dağ, "Bu saygı kıyamete kadar, ilelebet devam edecektir. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad eder, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

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gazi Konya kutlama

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