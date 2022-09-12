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Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, yaz tatilinin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi.

İlköğretim Haftası kapsamında ise Atatürk Anıtı'nda ve Selçuklu Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, eğitime, eğitimin yaygınlaşmasına, insanlarımızın yetişmesine vesile olmasını istiyorum. Esas olan insana dokunmaktır. Öğrencilerimize yardımcı olmaktır. Eğitimin yaygınlaştırılması, kaliteli hale getirilmesi, kapasitesinin arttırılması bizim ana hedeflerimizdir. Hep beraber bu doğrultuda çalışıyoruz."

Sınıfları gezen Vali Özkan, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarı diledi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, kentte 841 okulda 8 bin 281 derslikte 10 bin 972 öğretmen ve 147 bin 241 öğrenciyle bugün eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Yiğitbaşı, "İnsan doğduğu andan itibaren öğrenmekte ve öğrendiklerini bir ömür boyu hayatına yansıtmaktadır. Hatta kendi hayatı dışında, kendi çocuklarının en yakınlarının hayatına da bu etkileri yansıtabilmektedir. Gerek bilgi, gerek insani ve milli değerler açısından eğitim hepimizin bildiği gibi olmazsa olmazımızdır. İşte bu nedenle bizler ülkenin en önemli en kıymetli meselesi olarak eğitim öğretimi görmekte ve bu alanda kalitenin artması için azami gayret göstermekteyiz." dedi.

Törende şiirler okundu, halk oyunları oynandı, cimnastik gösterileri yapıldı.

- Aksaray

Aksaray merkeze bağlı Karaören Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen törende Vali Hamza Aydoğdu ile AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ilk ders zilini çaldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende 8. sınıf öğrencileri 5. sınıf öğrencileri ile anasınıfına başlayan miniklere çiçek sunarak hoş geldiniz seremonisi yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray'da 6 bin 700 öğretmen ile 92 bin öğrencinin yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını aktardı.

Ailelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Her bir çocuğumuzun özel yetenekleri var. Sınavlardan alınan sonuçlar her zaman gerçek başarıyı ölçmez. Başarıyı nerede aradığımızın kararını vermek zorundayız." dedi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu tören, Vali Hamza Aydoğdu ile AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’nun ilk ders zilini çalması ile sona erdi.

Sınıfları ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

Konya'da öğrenciler okullarıyla buluştu

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Konya Aksaray Afyonkarahisar okul ders eğitim öğretim zil

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