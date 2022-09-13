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Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

13.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ndeki bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'ndaki büfede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla sahil bandına gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, büfe hakkında Milli Emlak Antalya Müdürlüğünce yıkım kararı verildiği ve boşaltma işlemi sırasında yangın çıktığı öne sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yaptı.

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konyaaltı İtfaiye büfe

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