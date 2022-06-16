Konya'da geliştirilen hububatlar tohum sanayicisine tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinin ikinci gününde kuraklığa dayanıklı hububat çeşitleri tohumluk üreten firmalara tanıtıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, enstitüde düzenlenen programda, geliştirilen çeşitlerin çiftçilere ulaştırılması noktasında tohumluk firmalarının kilit rol oynadığını söyledi.

Tohum sektörünün, geliştiren, üreten ve tarımı yapanlar olmak üzere üç ayaklı bir sektör olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Enstitümüz bugüne kadar toplamda 120'den fazla çeşit geliştirdi. Bu çeşitlerin piyasaya ve çiftçilere ulaştırılması için bizim tohumculuk firmalarıyla sözleşmemiz var. Bugün de son 8 yılda tescilini aldığımız ve en az 15 yıl emek verdiğimiz 25 çeşidimizi tüm özellikleriyle tohumculuk firmalarımıza tanıtıyoruz. Bu çeşitlerin çoğaltılması ve üretim sathına girmesinde bu firmalarımızın da emekleri büyük." diye konuştu.

Deneme parsellerindeki etkinlikte uzmanlar tarafından 25 çeşit buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulafın özellikleri, verim değerleri, hastalıklara ve kuraklığa toleransı, yağışlı yıllardaki tepkisi tohumluk firmalarının temsilcilerine anlatıldı.