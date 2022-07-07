Konya'da hastanede silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine tepki

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da doktorlar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk, Konya Şehir Hastanesi'nde, kardiyoloji doktoru Karakaya'nın poliklinikte silahlı saldırısı sonucu şehit edildiğini söyledi.

Karakaya'nın fotoğrafını yakalarına iliştiren çok sayıda doktor, yaşananlara tepki göstererek, saldırıyı kınayan pankartlar açtı.

- Karaman

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde toplanan sağlıkçılar, sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı.

Hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Sümeyye Fatma Özer, "Hekimlik yalnız meslek değil, hiçbir ayrım gözetmeden insanlara hizmeti esas alan bir yaşam biçimidir. Hepimiz yaşamlarımızı insan hayatına adayacağımıza yemin ettik. Mesleğimizi vicdanla onurla sürdürmek üzere biz ant içtik." diye konuştu.

Türk Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Nedim Ünal, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde, hastanelerde tedbirlerin en üst seviyeye alınması gerektiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Karakaya ile bir dönem çalışan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sülbiye Karaburgu​​​​​​​ ise Karakaya ile 2002'de çalışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Karakaya'nın her zaman herkese destek olduğunu aktaran Karaburgu, şunları kaydetti:

"Ben o dönem 6. sınıf öğrencisiydim. Ne bizlere ne hastalara bir kez sesini yükselttiğini görmedim. Her şeyini bizimle paylaştı, bizim harçlığımız olmadığı zamanlar bize harçlık verdi. Bizlere yemek ısmarladı, hastalara hiçbir zaman gülen yüzünü eksik etmedi. Keşke böyle bir olay hiç olmasaydı, Allah'ım mekanını cennet eylesin. Gerçekten melek gibi bir insana kıyanlara ben hiçbir şey söyleyemiyorum."

Aksaray ve Afyonkarahisar'da yaşananlara yapılan açıklamalarla tepki gösterildi.