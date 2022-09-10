Konya'da bir şeker fabrikasında yangın çıktı.
Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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