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Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

10.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da bir şeker fabrikasında yangın çıktı.

Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

Konya'da şeker fabrikasında yangın çıktı

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yangın Konya şeker fabrikası

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