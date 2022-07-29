Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi Hamidiye Mahallesi 40879 Sokak'ta av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında saat 07.20 sıralarında yangın çıktığını görenler fabrika sahibi ile itfaiyeye haber verdi.

Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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