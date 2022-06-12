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Konyaspor, 100. yılını kutluyor

12.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen festivalde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Işık, lazer ve görsel şovların düzenlendiği festivalde, stadyum dışına kurulan yaklaşık 300 stantta vatandaşlar yöresel yemekleri de tatma imkanı buluyor.

Toplam 27 konserin düzenleneceği kutlamaların ikinci gününde, Linet ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Konsere ilgi gösterenler, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

Festival, yarın Göksel ve Manga konseriyle sürecek.

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

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