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Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

19.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idman, hücum çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. 21 Temmuz Perşembe günü yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak.

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

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