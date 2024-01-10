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  4. Konyaspor karşısında 7-1'lik galibiyette hat trick yapan Edin Dzeko maç bitiminde kulübeden sahaya koştu! Herkes ne yapacak diye bakarken...

Konyaspor karşısında 7-1'lik galibiyette hat trick yapan Edin Dzeko maç bitiminde kulübeden sahaya koştu! Herkes ne yapacak diye bakarken...

10.01.2024 22:09 | Son Güncelleme:
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Konyaspor karşısında müthiş oyununu 3 golle süsleyen ve ilk yarıdan hat-trick yapan Edin Dzeko ikinci yarının başında yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Boşnak futbolcu sahaya koşarken yaptığıyla herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tam 8 golün atıldığı karşılaşmada Sarı-Lacivertliler rakibini 7-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko 11, 32 ve 40. dakikada attığı gollerle takımını sırtlarken hat-trick yapmayı başardı.

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MAÇ BİTTİ, DZEKO SAHAYA KOŞTU

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Mücadelenin ikinci yarısında yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Dzeko, maçın bitimiyle kulübeden sahaya koştu.

HAT-TRICK YAPTIĞI TOPU ALDI

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Herkes Dzeko'nun ne yapacağını merak ederken, o hat trick yaptığı topu hatıra olarak alarak tribünleri selamladı ve sahadan ayrıldı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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