Konyaspor karşısında 7-1'lik galibiyette hat trick yapan Edin Dzeko maç bitiminde kulübeden sahaya koştu! Herkes ne yapacak diye bakarken...

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tam 8 golün atıldığı karşılaşmada Sarı-Lacivertliler rakibini 7-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko 11, 32 ve 40. dakikada attığı gollerle takımını sırtlarken hat-trick yapmayı başardı.

MAÇ BİTTİ, DZEKO SAHAYA KOŞTU

Mücadelenin ikinci yarısında yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Dzeko, maçın bitimiyle kulübeden sahaya koştu.

HAT-TRICK YAPTIĞI TOPU ALDI

Herkes Dzeko'nun ne yapacağını merak ederken, o hat trick yaptığı topu hatıra olarak alarak tribünleri selamladı ve sahadan ayrıldı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

