Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idman, 4 seri üzerinden oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Antrenmana, sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde kontrolden geçen oyuncular Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic ve Zymer Bytyqi katılmadı.
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü