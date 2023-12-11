Kopenhag maçı öncesi kılıçlar çekildi! Rakip hocadan Okan Buruk'a olay ifadeler

"BU SÖZLER HER İKİ TAKIMA KARŞI DA SAYGISIZCA GÖRÜNÜYOR"

Buruk'un bu sözlerine Danimarka takımının orta saha oyuncusu Rasmus Falk tepki göstermişti. Kopenhag'ın Danimarka Ligi'nde Aarhus GF'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Falk "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." diye konuşmuştu.