Korkma Ben Yanındayım dizi ekibini şoke eden olay! Dizi dünyasında görülmemiş bir durum yaşandı

Önümüzdeki günlerde Nox TV'de yayın hayatına merhaba diyecek olan Korkma Ben Yanındayım dizi ekibi çok şaşırdıkları bir durum yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.
İlk bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak olan NOW’un MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizi ekibi bugün çok şaşırdıkları bir olay yaşadı.
Dizi dünyasında görülmemiş bir olay yaşandı. Cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan NOW’un Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Muray Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları buluşturan MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.
Geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi’ne 60 bin TL ödeyen MedYapım’ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlenme nedeni de dizi dünyasında ilk kez şahit olunan bir durum.
Belediye şahsa ait gecekondunun “plato ruhsatı” olmadığını gerekçe gösterdi. Film şirketi ise mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirterek ilk kez yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadı.
Bütün dizilerin gerçek mekanlarda çekildiğine dikkat çeken MedYapım geçmişte Beykoz Adliyesi ve Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesinde de çekim yaptıklarını hatırlattı ve hiçbirinin plato ruhsatının olmadığına vurgu yaptı.