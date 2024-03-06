Korkma Ben Yanındayım dizi ekibini şoke eden olay! Dizi dünyasında görülmemiş bir durum yaşandı

Önümüzdeki günlerde Nox TV'de yayın hayatına merhaba diyecek olan Korkma Ben Yanındayım dizi ekibi çok şaşırdıkları bir durum yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.



