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Korkma Ben Yanındayım dizi ekibini şoke eden olay! Dizi dünyasında görülmemiş bir durum yaşandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2024 19:06
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Now TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın setinde yaşanan durum dizi ekibini çok şaşırttı. İlk bölümü cumartesi akşamı yayın hayatına başlayacak olan dizi ekibi bu sektörde daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

Önümüzdeki günlerde Nox TV'de yayın hayatına merhaba diyecek olan Korkma Ben Yanındayım dizi ekibi çok şaşırdıkları bir durum yaşadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.

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İlk bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak olan NOW’un MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizi ekibi bugün çok şaşırdıkları bir olay yaşadı.

Dizi dünyasında görülmemiş bir olay yaşandı. Cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan NOW’un Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Muray Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları buluşturan MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.

Geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi’ne 60 bin TL ödeyen MedYapım’ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlenme nedeni de dizi dünyasında ilk kez şahit olunan bir durum.

Belediye şahsa ait gecekondunun “plato ruhsatı” olmadığını gerekçe gösterdi. Film şirketi ise mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirterek ilk kez yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadı.

Bütün dizilerin gerçek mekanlarda çekildiğine dikkat çeken MedYapım geçmişte Beykoz Adliyesi ve Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesinde de çekim yaptıklarını hatırlattı ve hiçbirinin plato ruhsatının olmadığına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Günay Karacaoğlu Şevket Çoruh ele
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