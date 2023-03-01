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Korkunç kaza! Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 29 ölü, 85 yaralı

01.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da seyir halindeki bir yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiği ve 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yunanistan’da bir yük treni ve bir yolcu treninin birbirine çarpması sonucu oluşan kaza dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Atina’dan Selanik’e giden bir yolcu treni ile Selanik’ten Larissa’ya giden bir yük treni Larissa kentinin dışındaki bir noktada çarpıştı.

350 KİŞİ SEYAHAT EDİYORDU

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Yerel basında yer alan haberlere göre yolcu treninde 350 kişinin sehayat ettiği belirtildi. Larissa Valisi kazanın ardından yaptığı açıklamada çarpışmanın şiddetiyle yolcu treninin ilk dört vagaonunun raydan çıktığını ve iki vagonunun tamamen kullanılamaz durumda olduğunu belirtti. Vali yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle Selanik’e tahliye edildiğini aktardı.

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Yunanistan tren Tren kazası

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