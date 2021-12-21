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  4. Kötü günleri geride bıraktı! ZaraLena Jackson'ın alttan göğüs dekoltesi şaşkına çevirdi

Kötü günleri geride bıraktı! ZaraLena Jackson'ın alttan göğüs dekoltesi şaşkına çevirdi

21.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ex On The Beach ile şöhreti yakalayan Zaralena Jackson, Manchester gecelerinde görüntülendi. Siyah, dar bantlı tulumuyla görüntülenen TV yıldızı, dekoltesiyle görenleri şaşırttı.

Ünlü TV yıldızı ZaraLena Jackson yaşadığı zor günleri geride bırakarak, seksi elbisesiyle Manchester gecelerinde boy gösterdi.

TAMAMEN KEL KALMIŞTI

29 yaşındaki realite şov yıldızı, alopesi hastalığından ötürü 'tamamen kel' kaldıktan tedavi amaçlı UV ışık tedavisini denediğini açıklamıştı.
Dökülen saçlarını perukla kapatan ünlü isim, giydiği seksi tulum ile tüm bakışları üzerine çekti.
ZaraLena, göğüslerini neredeyse açıkta bırakan, siyah dar tulumuyla iddiasını kaybetmediğini ortaya koydu.

ALOPESİ NEDİR?

ALOPESİ NEDİR?
Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir.
Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80’i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür. Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.
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