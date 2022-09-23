KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek? 2022 KPSS iptal mi, son durum ne, ÖSYM'den açıklama yapıldı mı?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek? Vatandaşlar ÖSYM 18 Eylül Pazar günü yapılan KPSS sınavının cevap anahtarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Twitter'daki iddialar sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek, son durum ne? 2022 KPSS iptal mi?