KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek? 2022 KPSS iptal mi, son durum ne, ÖSYM'den açıklama yapıldı mı?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek? Vatandaşlar ÖSYM 18 Eylül Pazar günü yapılan KPSS sınavının cevap anahtarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Twitter'daki iddialar sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek, son durum ne? 2022 KPSS iptal mi?
2022 KPSS LİSANS OTURUMU İPTAL Mİ EDİLECEK?
KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı.
Twitter'da ortaya atılan iddialar sonucu gündeme gelen "KPSS lisans oturumu iptal mi?" sorusunun yanıtına ilişkin ise henüz açıklamada bulunulmadı.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 9 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla sona erecek. KPSS sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.
KPSS LİSANS OTURUMU SORU VE CEVAPLARI
ÖSYM KPSS oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
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