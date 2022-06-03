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  4. Kraliçe Elizabeth bile şaşkına döndü! Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu

Kraliçe Elizabeth bile şaşkına döndü! Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu

03.06.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe Elizabeth'in tahta gelişinin 70'inci yılının kutlandığı törene damga vuran isim Kraliçe'nin küçük torunu Prens Louis oldu. 4 yaşındaki Louis, tören sırasında sıkılınca şekilden şekle girdi.

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni Buckingham Sarayı’nda başladı. Kraliyet ailesinin bir araya geldiği etkinlikte Prens William ve Prens Charles’ın da içinde olduğu atlı birlikleri görkemli bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Londra sokaklarının İngiliz bayrakları ile donatıldığı törene binlerce insan kraliyet ailesini yakından görmek için akın etti. Geleneksel balkon buluşmasına Meghan Markle ve Prens Harry'nin yanı sıra cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen Prens Andrew covid testi pozitif çıktığı için katılmadı.

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Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl taht kutlaması Buckingham Sarayı’nda büyük bir törenle başladı. Kraliçe’nin Platin Jübile etkinliği için bir araya gelen kraliyet üyeleri, onları bekleyen kalabalığı selamladı.

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Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılını kutlayan etkinliğe Buckhingham Sarayı'nın balkonundan katıldı. 'Trooping the Colour' töreni aynı zamanda 'Kraliçe'nin Doğum Günü Geçidi' olarak da biliniyor.

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Fakat törene ne muazzam tören ne de Kraliçe damga vurdu. Töreni balkondan babaannesiyle izleyen 4 yaşındaki Prens Louis canı sıkılınca ilginç görüntülere sebep oldu.

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Tahtın beşinci varisi olarak bilinen Prens Louis’i uçakların yaptığı şov bile etkileyemezken yüzünü şekilden şekle soktu. Canının sıkıldığı her halinden belli olan Prens Louis’nin görüntüleri hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında gündem oldu.

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Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreninden fotoğraflar

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