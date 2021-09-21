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Krep nasıl yapılır? Krep tarifi ve malzemeleri neler?

21.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek kahvaltılık tarifler içinde en çok tercih edilenlerden biri olan krep tarifi, pratik lezzetler hazırlamak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapımı basit olan ve lezzetiyle ön plana çıkan krepi her sabah hazırlayarak sıcak olarak tüketebilirsiniz. Peki krep nasıl yapılır? Krep tarifi ve malzemeleri neler? İşte tarifi...

Özellikle kahvaltı saati için tercih edilen tariflerden krep tarifi, pratik bir lezzet olarak biliniyor. Krep yapımında kullanılan malzemeler ve nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki krep nasıl yapılır?

KREP NASIL YAPILIR?

Krep, yemek tarifleri ve kahvaltılık tarifler içinde en çok merak edilen tariflerin başında geliyor. Özellikle yapımının kolay olması ve lezzeti sebebiyle tercih ediliyor.

KREP MALZEMELERİ NELER?

KREP MALZEMELERİ NELER?
2 adet yumurta 1 yemek kaşığı sıvı yağ 6 tepeleme yemek kaşığı un (1 su bardağı ) 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı süt 1 su bardağı su

KREP TARİFİ...

KREP TARİFİ...
Öncelikle 1 su bardağı sütü alın. Üzerine 1 su bardağı suyu derin bir karıştırma kasesine alın. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu da ilave edin. Üzerine 6 yemek kaşığı unu ekleyip bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.
Hazırlamış olduğunuz krep harcından küçük bir kepçe kadar doldurun. Hamuru yağladığınız kızgın tavaya dökün. Hafifçe sallayın ve hamurun ince bir şekilde tabanına yayılmasını sağlayın. Krepleri, orta ateşte göz göz olup, renk alana dek arkalı önlü kızartabilirsiniz.
Aralarda da teflon tavayı yağlayarak, krep hamuru bitene kadar aynı işlemi sürekli tekrarlayın. Pişmiş olan krepleri servis tabağına alın. Sıcak şekilde sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...
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krep tarifi
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