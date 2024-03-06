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  4. Kristen Stewart adeta altına bir şey giymedi! Frikik vermeyi bile umursamadı

Kristen Stewart adeta altına bir şey giymedi! Frikik vermeyi bile umursamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 14:32
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Alacakaranlık film serisinde canlandırdığı Bella karakteri ile büyük bir üne kavuşan Kristen Stewart, rol aldığı yeni filmin galasında tarzıyla dikkat çekti. Kristen Stewart adeta altına bir şey giymeden galaya geldi. Frikik vermeyi bile umursamadı...

2008 yılında Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınır bir isim haline gelen Kristen Stewart, başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı.

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FRİKİK VERMEYİ UMURSAMADI

33 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle bakana bir daha baktırdı.

Kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafetle yürüyen Kristen Stewart altına ise şeffaf bir çorap giydi.

GALAYI GÖLGEDE BIRAKTI

GALAYI GÖLGEDE BIRAKTI

Şeffaf çorabının içine bir şey giymeyen Stewart frikik vermeyi bile umursamadı.

Kristen Stewart cesur tarzı ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu ve galayı bile gölgede bıraktı.

CESUR TARZIYLA GÜNDEM OLDU

CESUR TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü ismin iddialı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok cesur', 'Bu nasıl bir tarz?' gibi yorumlar yapıldı.

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