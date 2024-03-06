Kristen Stewart adeta altına bir şey giymedi! Frikik vermeyi bile umursamadı

2008 yılında Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'Twilight' filmiyle tüm dünyada tanınır bir isim haline gelen Kristen Stewart, başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasına katıldı.
33 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Beverly Hills'te düzenlenen galada iddialı kıyafetiyle bakana bir daha baktırdı.
Kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafetle yürüyen Kristen Stewart altına ise şeffaf bir çorap giydi.
Şeffaf çorabının içine bir şey giymeyen Stewart frikik vermeyi bile umursamadı.
Kristen Stewart cesur tarzı ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu ve galayı bile gölgede bıraktı.
Ünlü ismin iddialı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme; 'Çok cesur', 'Bu nasıl bir tarz?' gibi yorumlar yapıldı.