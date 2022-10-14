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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

14.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektör temsilcileriyle görüştü.

Gazetecilerin açılışında görüntü aldığı toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve akademisyenler de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

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Diyarbakır Turizm kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy

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