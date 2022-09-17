Melih Tarım, yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda hafızlık eğitimi de aldığı için hazırlık sürecinin zor geçtiğini dile getiren Tarım, "Allah hak ettiğimizi verdi, yüzümüzü ak çıkardı. Daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım." dedi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye finali, Denizli'de yapıldı

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