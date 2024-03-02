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  4. Kursuydu, elbisesiydi derken sonunda bu da oldu! 2 torun sahibi adamın karısından isteği şoke etti! 'Yılmaz Erdoğan'dan neyim eksik? dedi... 'Dilber gibi...

Kursuydu, elbisesiydi derken sonunda bu da oldu! 2 torun sahibi adamın karısından isteği şoke etti! 'Yılmaz Erdoğan'dan neyim eksik? dedi... 'Dilber gibi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 11:47
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programının itiraf köşesine yine şaşırtan bir itiraf geldi. Programa katılan kadın konuk kocasının ondan Dilber gibi dans etmesini istediğini söyledi. Kocasının isteklerinden sıkıldığını söyleyen konuk Esra Ezmeci'den yardım istedi....

Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar herkesi şaşırtıyor. Programa bu defa 32 yıllık evli ve iki torun sahibi kadın konuğu anlattıkları damga vurdu.

Chef GPT

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Kocasının onu sürekli boşanmak ile tehdit ettiğini dile getiren konuk 'Dizilerde gördüğü beğendiği bayanlar gibi olmamı istiyor. Mesela en son Dilber gibi dans etmemi istedi.' dedi.
Bu itirafın üzerine çok şaşıran Esra Ezmeci bu durumun ne zaman başladığını sordu.
Kocasının 6-7 yıldır böyle olduğunu söylen konuk 'Kocamın isteklerini yerine getirmeye çalıştım ama artık tahammülüm kalmadı. Evliliğim yıkılmasın diye herşeyi deniyorum' dedi.
Hayatımız çok monotonmuş ona göre. O monotonluk kalkacakmış ben farklı olduğumda' diyen kadın konuğa Esra Ezmeci 'Ne kadar da bir böyle talepleri var?' diye sordu.
Kadın konuk ise; 'Hafta sonları. Cumartesi pazarlar hep böyle konularımız var' açıklamasını yaptı.
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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan ele
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