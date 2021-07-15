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Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Flaş gelişme! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

15.07.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Sevilen dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeni bölümleriyle başlaması bekleniyordu. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizi için özel bir tanıtım çekildiği de ortaya çıktı. Peki Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Hikayesi ve karakterleriyle Türk televizyonlarına ismini kazıyan Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekrana gelmesi bekleniyordu. İzleyiciler "Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?" sorusunu sorgularken diziyle ilgili flaş bir gelişme meydana geldi. Peki Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilenler...

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Seneler evvel final yapan Türk televizyon tarihinin yüksek reytingli dizilerinden Kurtlar Vadisi, hayranları tarafından halen ilgiyle takip ediliyor.
Eski bölümlerinin devamlı olarak izlendiği dizinin yeni bölümleriyle 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla başlaması bekleniyordu.
Ancak Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek bir gelişme meydana geldi.
Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekrana dönmesi beklenirken şimdiye kadar dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın projeyi çekmek için yapmış olduğu tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Özel bir tanıtım çekildi!

Özel bir tanıtım çekildi!
Şaşmaz'ın Polat Yağcı ile görüşmeler yaptığı biliniyordu. Yağcı dizi için Show TV ile masaya oturdu. Hatta Polat Alemdar'ın özel jetiyle Pensilvanya'ya gittiğini ve uçaktan indiğini gösteren özel bir tanıtım da çekildi. Beklenen oyuncu görüşmeleri de başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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