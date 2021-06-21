Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama!

Son zamanlarda Kurtlar Vadisi Kaos dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklamaları ile beraber gündeme geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, dizinin sevenlerini de heyecanlandırdı. “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için “Teklif gelirse neden olmasın.” İfadesini kullanmıştı. Dizinin başarılı karakteri Necati Şaşmaz ise yeni bir projede çalıştıkları bilgisi ile Kurtlar Vadisi Kaos için yeşil ışık yakmıştı.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.

Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil.