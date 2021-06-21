MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama!

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama!

21.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemim fenomen dizisi Kurtlar Vadisi, yeni haliyle geri dönüyor! Türk televizyon dizileri arasında ayrı bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz’dan yeni müjde geldi. Son yayınlanmasının üzerinden 15 sene geçmesine rağmen halen büyük bir hayran kitlesine sahip olan fenomen dizi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara geri dönüyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz konuştu!

Son zamanlarda Kurtlar Vadisi Kaos dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklamaları ile beraber gündeme geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, dizinin sevenlerini de heyecanlandırdı. “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için “Teklif gelirse neden olmasın.” İfadesini kullanmıştı. Dizinin başarılı karakteri Necati Şaşmaz ise yeni bir projede çalıştıkları bilgisi ile Kurtlar Vadisi Kaos için yeşil ışık yakmıştı.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.
Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil.

Kurtlar Vadisi Kaos konusu nedir?

Kurtlar Vadisi Kaos konusu nedir?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.