Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızıydı! Tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın bakın artık ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Büşra Ayaydın çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınmıştı. Kurtlar Vadisi'nden sonra da Muhteşem Yüzyıl kadrosunda da yer alan genç oyuncu tesettüre girdi ve hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem Güneş cemaatten eğitim aldı, tesettüre girdi! Popstar Özlem'in son hali

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın daha önce yaptığı açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" demişti.

"Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için" diyen genç isim yeni bir iş yapmaya başladı.

27 yaşındaki Büşra Ayaydın artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor. Sosyal medyada markasının ürünlerini paylaşan oyuncu paylaşımlarında ise yüzünü göstermemeye dikkat ediyor.

