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  4. Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle şaşırttı! 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle şaşırttı! 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 09:32
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Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun şimdi de son haliyle gündem oldu. Uygun, dizideki ikonik sahnelerinden biri olan 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden seslendirdi. Ünlü ismin performansı takipçilerinden tam not aldı.

Türk televizyon tarihinin "Daha iyisi gelmedi" dedirten efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi hâlâ popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.


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PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun şimdi de dizideki ikonik sahnesini yeniden akıllara getirdi.

PERFORMANSI OLAY OLDU

PERFORMANSI OLAY OLDU
Dizide seslendirdiği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını yıllar sonra yeniden seslendiren Uygun performansı ile takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü ismin bu performansına sosyal medyada; 'Çok iyi be', 'Özledik be', 'Kurtlar Vadisi hep akıllarda', 'Herkes dinleyemez' gibi yorumlar yapıldı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

SON HALİNE YORUM YAĞDI
Gürkan Uygun'un performansının yanı sıra son hali de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuya 'Yaşlanmışsın be abi', 'Yıllar sana ne yapmış' denildi.
Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı.
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Gürkan Uygun kurtlar vadisi ele karakteri
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