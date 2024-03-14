Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle şaşırttı! 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı sosyal medyayı salladı

Türk televizyon tarihinin "Daha iyisi gelmedi" dedirten efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi hâlâ popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.



PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun şimdi de dizideki ikonik sahnesini yeniden akıllara getirdi.

PERFORMANSI OLAY OLDU Dizide seslendirdiği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını yıllar sonra yeniden seslendiren Uygun performansı ile takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin bu performansına sosyal medyada; 'Çok iyi be', 'Özledik be', 'Kurtlar Vadisi hep akıllarda', 'Herkes dinleyemez' gibi yorumlar yapıldı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI Gürkan Uygun'un performansının yanı sıra son hali de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuya 'Yaşlanmışsın be abi', 'Yıllar sana ne yapmış' denildi.