Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'unun yaşı şaşırttı! Bakın Özge Törer aslında kaç yaşındaymış!

ATV'de ekranlara gelen ve yüksek reytingleriyle bilinen Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Genç oyuncunun yaşı da izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

ÖZGE TÖRER BAKIN KAÇ YAŞINDAYMIŞ!

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in başarılı oyunculuk performansı kadar hayatı da merak ediliyor.

YAŞI MERAK KONUSU OLDU Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmekte olan Törer'in yaşı da izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Kuruluş Osman dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan Özge Törer, 1.68 metre boyundadır ve 56 kilodur.