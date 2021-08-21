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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'unun yaşı şaşırttı! Bakın Özge Törer aslında kaç yaşındaymış!

21.08.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Törer'in yaşı sevenleri tarafından merak edilirken, doğum tarihini duyanlar güzel oyuncunun yaşına inanamadı. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in gerçek yaşı...

ATV'de ekranlara gelen ve yüksek reytingleriyle bilinen Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Genç oyuncunun yaşı da izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

ÖZGE TÖRER BAKIN KAÇ YAŞINDAYMIŞ!

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in başarılı oyunculuk performansı kadar hayatı da merak ediliyor.

YAŞI MERAK KONUSU OLDU

YAŞI MERAK KONUSU OLDU
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmekte olan Törer'in yaşı da izleyiciler arasında merak konusu oldu.
Kuruluş Osman dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan Özge Törer, 1.68 metre boyundadır ve 56 kilodur.

23 YAŞINDA!

23 YAŞINDA!
Koç burcu olan güzel oyuncu, 16 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve 23 yaşındadır.
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Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi
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