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  4. Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle gündemde!

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle gündemde!

24.09.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra zayıflığıyla dikkat çeken Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Bozoğlu'nın son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi sonrası Liv Tyler'a benzetildi.

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Oyuncunun paylaşımına yazdığı "Bunların hepsi aşktan" notuna da ünlü isimlerden kalp emojisi yağdı.

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Hamdi Alkan

Hamdi Alkan
Hamdi Alkan 60 kilo vermeden önceki halini paylaştı.
Ümit Erdim fazla kilolarından 4 yılda kurtuldu; 57 kilo vererek 142’den 85’e düştü. Son günlerde sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan Erdim ameliyat olduğu iddialarını da yalanlıyor.

Seren Serengil

Seren Serengil
Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu

Yeşim Ceren Bozoğlu
Son olarak 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Yeşim Ceren Bozoğlu
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