Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle gündemde!

Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Bozoğlu'nın son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi sonrası Liv Tyler'a benzetildi. Oyuncunun paylaşımına yazdığı "Bunların hepsi aşktan" notuna da ünlü isimlerden kalp emojisi yağdı.

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Hamdi Alkan Hamdi Alkan 60 kilo vermeden önceki halini paylaştı.

Ümit Erdim fazla kilolarından 4 yılda kurtuldu; 57 kilo vererek 142’den 85’e düştü. Son günlerde sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan Erdim ameliyat olduğu iddialarını da yalanlıyor.

Seren Serengil Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu.