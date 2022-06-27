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Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

27.06.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yan dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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