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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

24.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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