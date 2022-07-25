YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:27
Yatsı
22:03
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.