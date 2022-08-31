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Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

31.08.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu. Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Domaniç Belediyesine bağlı ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı evlerin zemin katlarında ise su baskını yaşandı.

Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
sel Kütahya sağanak

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