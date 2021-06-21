Kuzey Makedonya Hollanda maçı saat kaçta başlayacak? Kuzey Makedonya Hollanda maçı canlı izlenecek mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son maçlar tüm hızıyla devam ederken Kuzey Makedonya ve Hollanda takımları puan almak için birbiriyle yarışıyor. C Grubu içerisinde Hollanda 6 puanla lider konumunda bulunurken, Kuzey Makedonya’nın ise puanı bulunmuyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kuzey Makedonya Hollanda maçı hangi kanalda verilecek?
Kuzey Makedonya Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da bu akşam oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Kuzey Makedonya ve Hollanda muhtemel 11’ler:
Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Trajkovski, Ademi, Churlinov, Bardhi, Alioski; Elmas, Pandev
Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong, Depay
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