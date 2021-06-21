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Kuzey Makedonya Hollanda maçı saat kaçta başlayacak? Kuzey Makedonya Hollanda maçı canlı izlenecek mi?

21.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 tüm hızıyla sürerken C Grubu son maçları da oynanmaya başladı. Kuzey Makedonya ve Hollanda’nın karşılaşacağı maç için nefesler tutulurken, tüm futbolseverler gruptan kimin çıkacağını merak ediyor. Kuzey Makedonya bundan önceki maçlarında puan alamazken, Hollanda takımı ise şu an için lider koltuğunda oturuyor. Peki Kuzey Makedonya Hollanda maçı ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son maçlar tüm hızıyla devam ederken Kuzey Makedonya ve Hollanda takımları puan almak için birbiriyle yarışıyor. C Grubu içerisinde Hollanda 6 puanla lider konumunda bulunurken, Kuzey Makedonya’nın ise puanı bulunmuyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kuzey Makedonya Hollanda maçı hangi kanalda verilecek?

Kuzey Makedonya Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da bu akşam oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Kuzey Makedonya ve Hollanda muhtemel 11’ler:

Kuzey Makedonya ve Hollanda muhtemel 11’ler:
Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Trajkovski, Ademi, Churlinov, Bardhi, Alioski; Elmas, Pandev
Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong, Depay
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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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