MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuzey Yıldızı’nın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali olay oldu! Kimse inanamadı

Kuzey Yıldızı’nın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali olay oldu! Kimse inanamadı

04.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. İsmail Demirci ile başrolü paylaştığı Kuzey Yıldızı’ndaki performansı ile dikkat çeken Güner, geçtiğimiz aylarda kızıl renkli saçlarını boyatarak imaj değişikliğine gitmişti. Yeni hali hayranlarından beğeni toplayan Aslıhan Güner’in estetiksiz hali ise çok konuşuldu.

Kuzey Yıldızı’nın başarılı başrolü Aslıhan Güner, sosyal medyaya damga vurdu. Estetiksiz haliyle gündeme gelen Aslıhan Güner’i görenler tanıyamadı. İsmail Demirci ile başrol oynadığı Kuzey Yıldızı dizisinin bitiminin ardından imaj değişikliğine giden Güner, son haliyle beğeni topladı. Ancak Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kızıl saçlarından vazgeçti

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslıhan Güner, rol aldığı dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlardaki serüvenini sonlandırdı.
Yaklaşık 2 sezondur izlenme rekorları kıran fenomen dizide, Aslıhan Güner'e başrolde ise başarılı oyuncu İsmail Demirci eşlik etti.
Dizide Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra kızıl saçlarıyla çok sevildi.
Son zamanlarda ateş kırmızısı saçları ve mavi gözleri ile herkesi büyüleyen Aslıhan Güner, imaj değişikliğine gitti.
Dizide Yıldız karakterine kızıl saçları ile hayat veren 33 yaşındaki oyuncunun yeni projeler ile anlaşmaya başladığı iddia edilmiş ve imajını bu yüzden değiştirdiği söylenmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.