Kuzey Yıldızı’nın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali olay oldu! Kimse inanamadı

Kuzey Yıldızı’nın başarılı başrolü Aslıhan Güner, sosyal medyaya damga vurdu. Estetiksiz haliyle gündeme gelen Aslıhan Güner’i görenler tanıyamadı. İsmail Demirci ile başrol oynadığı Kuzey Yıldızı dizisinin bitiminin ardından imaj değişikliğine giden Güner, son haliyle beğeni topladı. Ancak Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyada yankı uyandırdı.

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslıhan Güner, rol aldığı dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlardaki serüvenini sonlandırdı.

Yaklaşık 2 sezondur izlenme rekorları kıran fenomen dizide, Aslıhan Güner'e başrolde ise başarılı oyuncu İsmail Demirci eşlik etti.

Son zamanlarda ateş kırmızısı saçları ve mavi gözleri ile herkesi büyüleyen Aslıhan Güner, imaj değişikliğine gitti.

Dizide Yıldız karakterine kızıl saçları ile hayat veren 33 yaşındaki oyuncunun yeni projeler ile anlaşmaya başladığı iddia edilmiş ve imajını bu yüzden değiştirdiği söylenmişti.