Lady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtı

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.
LAGY GAGA HOUSE OF GUCCİ LANSMANINA DEKOLTESİYLE DAMGA VURDU
Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.
Galaya filmin önemli rollerini paylaşan Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Madalina Ghena, Camille Cotlin, Jeremy Irons gibi isimler de katıldı.
Filmde kamera karşısına geçen Al Pacino ise galaya katılmadı. İ
Galada ise derin yırtmaçlı elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren Lady Gaga damga vurdu.
Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
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