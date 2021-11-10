Lady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtı

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.

Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.