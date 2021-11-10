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  4. Lady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtı

Lady Gaga bile isteye gösterdi! Eteğini sıyırıp açtı

10.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) Londra galası dün gece yapıldı. Odeon Sineması'ndaki galaya Lady Gaga damga vurdu.

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.

LAGY GAGA HOUSE OF GUCCİ LANSMANINA DEKOLTESİYLE DAMGA VURDU

Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.
Galaya filmin önemli rollerini paylaşan Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Madalina Ghena, Camille Cotlin, Jeremy Irons gibi isimler de katıldı.
Filmde kamera karşısına geçen Al Pacino ise galaya katılmadı. İ
Galada ise derin yırtmaçlı elbisesinin önünü açarak iç çamaşırını gösteren Lady Gaga damga vurdu.
Filmdeki rol arkadaşı Aman Driver ile poz veren Gaga, tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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