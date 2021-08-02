Lady Gaga morlar içinde

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, her zaman farklı stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ünlü sanatçı, tasarımcı Pierpaolo Piccioli’nin Valentino Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonu için hazırladığı mor kıyafetle boy gösterdi.

Kıyafetini şapka tasarımcısı Philip Treacy’nin hazırladığı mor peruk, Marc Jacobs marka mor gözlük ve sarı deri eldivenlerle tamamladığı görülen Lady Gaga’nın Tony Bennett ile MTv kanalında yayınlanan MTV Unplugged programının provasını yaptığı öğrenildi.