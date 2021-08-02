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Lady Gaga morlar içinde

02.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV programı provasından çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı Lady Gaga, baştan aşağı mor renkli stiliyle bakışları üzerinde topladı.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, her zaman farklı stiliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

MORLAR İÇİNDE

35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, önceki gün New York’ta Radio City Music Hall’da prova çıkışı görüntülendi.
Lady Gaga, baştan aşağı morlara büründüğü stiliyle bakışları üzerinde topladı.
Ünlü sanatçı, tasarımcı Pierpaolo Piccioli’nin Valentino Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonu için hazırladığı mor kıyafetle boy gösterdi.
Kıyafetini şapka tasarımcısı Philip Treacy’nin hazırladığı mor peruk, Marc Jacobs marka mor gözlük ve sarı deri eldivenlerle tamamladığı görülen Lady Gaga’nın Tony Bennett ile MTv kanalında yayınlanan MTV Unplugged programının provasını yaptığı öğrenildi.
Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan Ürdünlü tekvandocu Julyana Al-Sadeq'in kendisine olan benzerliği nedeniyle sosyal medyanın gündemindeydi.
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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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