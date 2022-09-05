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Lana Rhoades'den olay iddia! Çocuğunun babası NBA yıldızı mı?

05.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, yaptığı açıklamayla Amerika gündemini sarstı. Doğan çocuğunun babasının NBA yıldızı olduğuna yönelik yapılan göndermeler sonucu iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Amerika'da çok ünlü olan Lana Rhoades, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 8 aylık oğlu hakkında flaş iddialarda bulundu. Oğlunun babasının NBA yıldızı olduğunu duyuran Lana Rhoades, Amerika'yı karıştırdı.

"İYİ İNSANLAR SANARDIM"

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Lana Rhoades, Instagram üzerinden yaptığı videolu paylaşımda yazdıkları ile oğlunun gizemli NBA oyuncusu babasına göndermede bulundu. Videoda 8 aylık oğlu Milo ile olan eski yetişkin film yıldızı şunları yazdı: "Tanrıya yemin ederim ki NBA oyuncularının iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm. Ve bilirsiniz sonra ona hamile olduğumu söyledim. O ise bana gidip kendimi becermemi söyledi."

DURANT VE GRİFFİN İDDİALARI

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Lana Rhoades, Logan Paul’un iddiası sonrası Instagram’da yaptığı paylaşım ile çocuğunun babasının bir NBA oyuncusu olduğunu doğruladı. Gönderinin altında konuyu tartışan insanlar ise bu gizemli babanın Brooklyn Nets oyuncularından Kevin Durant veya Blake Griffin olabileceğini iddia ettiler. Fakat ne NBA oyuncuları ne de Lana Rhoades konu hakkında açıklama yapmadılar.

LANA RHOADES FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Blake Griffin Kevin Durant Lana Rhoades paylaşım
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