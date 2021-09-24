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Lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?

24.09.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünü, İtalya'dan Türkiye'ye yayılan muhteşem lezzet lazanya,mutfağın zahmetli tarifleri arasında yer alsa da, doğru tekniklerle hazırlandığı takdirde, yapımı keyifli bir yemektir. İşte adım adım pratik lazanya tarifi...

İtalyan mutfağının favorilerinden olan ve Türkiye'de oldukça tercih edilen müthiş lezzet lazanya, hem akşam yemeklerinin hem de çay sohbetlerinin favori yemeklerinden biri... Pratik ve lezzetli bir lazanya yapmak için ise bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte lazanya tarifi:

500 gram kıyma
1 paket lazanya
2 adet domates
2 adet soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
1 adet havuç
2 adet sivri biber
Yarım su bardağı su
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber

Beşamel sos için malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Karabiber, tuz

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Kıymayı, yağı ve suyunu çekmesi için iyice kavurun. Ardından soğanları ilave edin.
Soğanlar kavrulduktan sonra salça ilave ederek kavurma işlemini sürdürün. İnce kıyılmış sarımsak, biber, havuç ve domatesleri kavrulan karışımın üzerine ekleyin. Ardından tuz, karabiber, yarım su bardağı sıcak su ilave edin ve pişirmeye devam edin.
Beşamel sos için tereyağını erittikten sonra unu kavurun. Ardından üzerine karabiber, süt ve tuz ilave edip ocağın altını kapatın.
Lazanya yapraklarını, ayçiçek yağı ile yağladığınız fırın kabına dizip üzerlerine beşamel sos dökün.
Ardından sosun üzerine hazırladığınız kıymalı harcı ilave ederek kaşar rendeleyin. Her lazanya yaprağı dizdiğinizde, bu işlemleri tekrar yapın.
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Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi İtalya
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