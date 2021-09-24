Lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?

İtalyan mutfağının favorilerinden olan ve Türkiye'de oldukça tercih edilen müthiş lezzet lazanya, hem akşam yemeklerinin hem de çay sohbetlerinin favori yemeklerinden biri... Pratik ve lezzetli bir lazanya yapmak için ise bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte lazanya tarifi:

500 gram kıyma

1 paket lazanya

2 adet domates

2 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

1 adet havuç

2 adet sivri biber

Yarım su bardağı su

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Beşamel sos için malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Karabiber, tuz