Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar devam ediyor.Son bölümde yarışmacılardan lazanya yapılması istendi. Bir İtalyan mutfağı lezzeti olan lazanya tarifi yarışma sonrası merak ediliyor. Peki lazanya nasıl yapılır?

Lazanya nasıl yapılır?

İtalyan mutfağına ait nefis bir lezzet olan lazanya için MasterChef Türkiye’de yarışıldı. Yarışmacıların sonraki tura geçmek için en iyi lazanyayı yapmaya çalıştığı bölüm sonrası lazanya tarifi merak konusu oldu.

Lazanya malzemeleri neler? 1 paket Lazanya (yaprak hamur) 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı tereyağı 1 adet soğan (yemeklik doğranmış) 2 adet havuç (küp doğranmış) 400 gram orta yağlı kıyma 2 diş ezilmiş sarımsak 2 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 4 adet rendelenmiş domates 2 adet defne yaprağı 1,5 su bardağı bezelye 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı un 4 su bardağı soğuk süt 1 çay kaşığı karabiber 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Lazanya tarifi... Öncelikle ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ilave edin 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın. Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin. Bütün malzemeler güzelce pişince iç harcınız hazır olacak. Beşamel sosu hazırlamak için ise; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurmalısınız. Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekmektedir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin. Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan almalısınız.