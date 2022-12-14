Lazio maçında kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan yıldız isim için beklenmedik rapor... 'Takımdan gönderilsin'

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını Antalya'da yaptığı çalışmalarla değerlendiren Galatasaray, düzenlenen hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kıtmızılılar, henüz 4. dakikada öne geçtiğimi mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, şu ana kadar oynadığı 4 hazırlık mücadelesinde de galibiyet alamayan Cimbom'da transferler de netleşmeye başladı.