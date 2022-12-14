Lazio maçında kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan yıldız isim için beklenmedik rapor... 'Takımdan gönderilsin'

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını Antalya'da yaptığı çalışmalarla değerlendiren Galatasaray, düzenlenen hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kıtmızılılar, henüz 4. dakikada öne geçtiğimi mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, şu ana kadar oynadığı 4 hazırlık mücadelesinde de galibiyet alamayan Cimbom'da transferler de netleşmeye başladı.
Oyuncularının hazırlık mücadelelerindeki performansları sonrası transfer raporunu hazırlayan Buruk, Lazio karşılaşmasında Bafetimbi Gomis'i kadroya dahil etmemişti. Sarı-Kırmızılılar'da ikinci dönemini yaşayan ve Icardi'nin ardında kalarak forma şansı bulamayan Gomis için Okan Buruk kararını verdi.
Takvim'in haberine göre; Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda forma şansı bulmakta zorlanan Fransız oyuncu için olumsuz rapor verdi ve gönderilmesini istedi. Attığı son dakikalarda attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi.
İlk olarak 2018 yılında sarı kırmızılı formayı sırtına geçiren 37 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray'da toplam 70 karşılaşamda görev aldı. Sarı kırmızılı forma atlında önemli golleri imza atan Gomis, 46 defa fileleri havalandırdı.
Tecrübeli golcü oyuncu Fransa Milli Takımı formasını 11 defa terletti. Milli forma ile 3 gol kaydetti. Gomis'in Galatasaray ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro.