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  4. Lazio maçında kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan yıldız isim için beklenmedik rapor... 'Takımdan gönderilsin'

Lazio maçında kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan yıldız isim için beklenmedik rapor... 'Takımdan gönderilsin'

14.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve zirveyi yakından takip eden Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da düzenlediği kamp ile sürdüren Sarı-Kırmızılılar son hazırlık mücadelesinde Lazio ile karşı karşıya gelmişti. Rakibine 2-1 yenilen Cimbom'da Okan Buruk transfer kararlarını netleştirirken, yıldız isim için 'olumsuz' rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını Antalya'da yaptığı çalışmalarla değerlendiren Galatasaray, düzenlenen hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kıtmızılılar, henüz 4. dakikada öne geçtiğimi mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, şu ana kadar oynadığı 4 hazırlık mücadelesinde de galibiyet alamayan Cimbom'da transferler de netleşmeye başladı.

BURUK'TAN KARAR!

BURUK'TAN KARAR!

Oyuncularının hazırlık mücadelelerindeki performansları sonrası transfer raporunu hazırlayan Buruk, Lazio karşılaşmasında Bafetimbi Gomis'i kadroya dahil etmemişti. Sarı-Kırmızılılar'da ikinci dönemini yaşayan ve Icardi'nin ardında kalarak forma şansı bulamayan Gomis için Okan Buruk kararını verdi.

OLUMSUZ RAPOR 

OLUMSUZ RAPOR 

Takvim'in haberine göre; Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda forma şansı bulmakta zorlanan Fransız oyuncu için olumsuz rapor verdi ve gönderilmesini istedi. Attığı son dakikalarda attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi.

İlk olarak 2018 yılında sarı kırmızılı formayı sırtına geçiren 37 yaşındaki golcü oyuncu Galatasaray'da toplam 70 karşılaşamda görev aldı. Sarı kırmızılı forma atlında önemli golleri imza atan Gomis, 46 defa fileleri havalandırdı.

Tecrübeli golcü oyuncu Fransa Milli Takımı formasını 11 defa terletti. Milli forma ile 3 gol kaydetti. Gomis'in Galatasaray ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro.

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