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  4. Leyla dizisinin setinde kriz mi var? Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri hamlesi olay oldu! O fotoğrafı sildi nedeni merak edildi

Leyla dizisinin setinde kriz mi var? Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri hamlesi olay oldu! O fotoğrafı sildi nedeni merak edildi

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 17:55
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde başrol oyuncuları arasında kriz yaşandığı iddia edildi. Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri'yle olan fotoğrafı silmesi gündem oldu. Nedeni merak edildi.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde hayat verdiği Nur karakteri ile büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri son dönemde dizideki performansıyla gündeme geliyordu. Özellikle dizide dans sahneleri çok beğenilmişti.

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Övgü dolu yorumlar alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Cemre Baysel fanlarını kızdırmıştı. Dizinin adı Leyla ama Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence. Yanlış seçmişler" gibi ifadelerin yer aldığı seyirci videosunu paylaşması tepki çekmişti.

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Beklenmedik hareket! O paylaşımı tepki çekti Beklenmedik hareket! O paylaşımı tepki çekti

CEMRE BAYSEL FOTOĞRAFINI SİLDİ!

Dizinin başrol oyuncusu Cemre Baysel'den ise günler sonra beklenmedik bir hamle geldi. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri'yle olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi. Bu hareketi ise gündem oldu. Birçok kullanıcı Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasından dolayı başrol oyuncusu Cemre Baysel'in rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Sosyal medyada bu gelişmeye yorum yağdı:

Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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