Ünlü oyuncudan beklenmedik hareket! Gonca Vuslateri Cemre Baysel fanlarını kızdırdı! Paylaştığı video tepki çekti...

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde hayat verdiği Nur karakteri ile büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri son dönemde dizideki performansıyla fırtınalar estiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda sokakta roman oynadığı sahne seyirciden tam not almıştı. 'Para Bizde' isimli şarkıyla dans ettiği anlar günlerce konuşulmuştu.

O VİDEOYU PAYLAŞTI FANLARI KIZDIRDI!

Ekranda seyir zevki yaşatan Gonca Vuslateri Nur karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor. Seyircilerin de severek izlediği bu karakter son zamanların en iyilerinden biri olmayı başardı. Bu sefer Vuslateri yaptığı paylaşımla fanları kızdırdı.

Ünlü oyuncunun "Dizinin adı Leyla ama Nur götürüyor. Başrol bu kadın bence. Yanlış seçmişler" gibi ifadelerin yer aldığı seyirci videosunu paylaştı. Bu videoyu gören Cemre Baysel fanlarını da Vuslateri'ye tepki gösterdi.

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı o video: