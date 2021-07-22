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Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Fragmanı yayınlandı! Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?

22.07.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran ve Türk televizyonunun en sevilen dizileri arasına giren Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümleri ile yayınlanmaya hazırlanıyor. Eski kadrosuyla tekrardan ekrana gelecek olan Leyla ile Mecnun'un hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Seneler önce yayınlanıp sevilen diziler arasına girmeyi başaran Leyla ile Mecnun dizisi yeni bölümleri ile yayınlanmaya hazırlanıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek Leyla ile Mecnun'un hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?

Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?

Uzun yıllar önce yayınlanıp final olan ancak efsane diziler arasına adını yazdırmayı başaran Leyla ile Mecnun dizisi yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Hangi kanalda yayınlanacak?
Daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun, kaldığı yerden EXXEN dijital platformunda izleyicisi ile buluşacak. Fenomen dizinin sevenleri Leyla ile Mecnun dizisinin başlama tarihini de merak ediyor.
Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı sevilen dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Ne zaman başlayacak?

Ne zaman başlayacak?
EXXEN'de yeni sezona başlayacak olan dizinin henüz yayın tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak sevilen yapımın yakın süreçte izleyici ile buluşması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
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