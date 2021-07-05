Leyla ile Mecnun'un Leylası Deniz Işın gönlünü Ümit Kantarcılar'a kaptırdı!

Geçtiğimiz haftalarda Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Kazara Aşk' adlı dizide başrol oynayan Ümit Kantarcılar'ın gönlünü Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'a kaptırdığı iddia ediliyor. Henüz bir haftadır birliktelik yaşayan çiftin, dikkat çekmemek için sosyal medyadan birbirlerini takip etmediği ileri sürüldü...

Deniz Işın gönlünü Ümit Kantarcılar'a mı kaptırdı?

Ünlü oyuncu Deniz Işın ile meslektaşı Ümit Kantarcılar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Son zamanlarda adı birlikte anılan ikilinin ilişkisi merak konusu oldu.

Rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Masumiyet' gibi dizilerin ardından yıldızı parlaya oyuncu Deniz Işın, adından söz ettirmeye devam ediyor.

29 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde 'Leyla İle Mecnun' dizinin Leyla'sı olması ile dikkat çekerken, özel hayatı ile gündeme geldi.

Uzun süredir ekranlardan uzakta duran başarılı oyuncu, geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan 'Kazara Aşk' dizisiyle ekranlara döner dönmez adından söz ettirdi.