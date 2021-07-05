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Leyla ile Mecnun'un Leylası Deniz Işın gönlünü Ümit Kantarcılar'a kaptırdı!

05.07.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı 'Masumiyet' adlı dizide yıldızı parlayan oyucu Deniz Işın, şimdilerde popüler dizi 'Leyla ile Mecnun'da Leyla'ya hayat vermesiyle çok konuşuluyor. Öte yandan güzel oyuncunun adı son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Ümit Kantarcılar ile aşk yaşadığı iddiaları ile anılmaya başlandı. İddialara göre ikili daha bir haftadır ilişki yaşıyor...

Geçtiğimiz haftalarda Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Kazara Aşk' adlı dizide başrol oynayan Ümit Kantarcılar'ın gönlünü Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın'a kaptırdığı iddia ediliyor. Henüz bir haftadır birliktelik yaşayan çiftin, dikkat çekmemek için sosyal medyadan birbirlerini takip etmediği ileri sürüldü...

Deniz Işın gönlünü Ümit Kantarcılar'a mı kaptırdı?

Ünlü oyuncu Deniz Işın ile meslektaşı Ümit Kantarcılar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Son zamanlarda adı birlikte anılan ikilinin ilişkisi merak konusu oldu.
Rol aldığı 'Sefirin Kızı' ve 'Masumiyet' gibi dizilerin ardından yıldızı parlaya oyuncu Deniz Işın, adından söz ettirmeye devam ediyor.
29 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde 'Leyla İle Mecnun' dizinin Leyla'sı olması ile dikkat çekerken, özel hayatı ile gündeme geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzakta duran başarılı oyuncu, geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan 'Kazara Aşk' dizisiyle ekranlara döner dönmez adından söz ettirdi.
33 yaşındaki Kantarcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Gamze Topuzla yaptığı evlilik ile gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından birçok isimle anılan oyuncunun gönlünü bu kez Deniz Işına kaptırdığı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Kazara Aşk dizisi
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