Lizzo isyan etti! "Üzerine atlayıp hayranımı öldürmedim"

Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan 33 yaşındaki Lizzo, internet ortamında hakkında ortaya atılan iddialara ateş püskürdü.

LİZZO İSYAN ETTİ

KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM Konuyla ilgili olarak bir Tiktok videosu çeken Lizzo, öne sürüldüğü gibi, bir konseri sırasında, sahneden seyircinin üzerine atlayarak bir hayranının ölümüne neden olmadığını belirtti.

'SAHNEDEN SEYİRCİNİN ÜZERİNE HİÇ ATLAMADIM' Lizzo "Internette hakkımda çok sayıda rahatsız edici şey duyuyorum. Fakat bu dedikodular arasında beni en çok rahatsız eden, sahneden seyircinin üzerine atlayarak, bir kişinin ölümüne neden olmamla ilgili olanı.

Her şeyden önce bu yalan! Ayrıca hayatım boyunca hiçbir zaman sahneden seyircinin üzerine atlamış değilim" sözleriyle bu konudaki iddiaları yalanladı.

'YALANLARA BİR SON VERİN' Lizzo, bu iddialara yanıt verirken, yatağının üzerine atladığı bir video paylaştı. Ünlü şarkıcı o video aracılığıyla "Yalanlara bir son verin" diye seslendi.