Lor tatlısı nasıl yapılır? Lor tatlısı malzemeleri neler?

Hazırlanması oldukça pratik olan ve şerbetli bir tatlı olan lor tatlısının şerbeti için 3 su bardağı şeker, limon suyu ve 4 su bardağı su gerekli. Balıkesir'in sevilen tatlılarından biri olan lor tatlısı taze lordan yapılmalı. İşte lor tatlısı malzemeleri ve tarifi...

LOR TATLISI MALZEMELER

* Tuzsuz lor peyniri * 1 paket kabartma tozu * Yumurta * Un * Sıvı yağ

Şerbeti için: 3 su bardağı şeker Limon suyu 4 su bardağı su

LOR TATLISI TARİFİ Loru sıvı bir hal alana kadar makinede çırpın. Sonrasında biraz un ekleyin. Bu iki karışım bir müddet daha çırpıldıktan sonra yumuşak hamur kıvamını alacaktır. Bu karışımı sıkma torbasına koyun.

Sıkma torbasıyla tepsilere damlatma usulüyle ceviz büyüklüğündeki küçük bezeler oluşturun ve tepsiye dizin.