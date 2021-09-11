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Lor tatlısı nasıl yapılır? Lor tatlısı malzemeleri neler?

11.09.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lor tatlısı Balıkesir'in meşhur tatlılarından biridir. Oldukça az malzeme ile hazırlanabilen lor tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Lor tatlısının gerçek şeker ve taze lordan yapılması gerekir. Lor tatlısını hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında tuzsuz lor peyniri, yumurta, sıvı yağ ve un yer alıyor. İşte lor tatlısı tarifi...

Hazırlanması oldukça pratik olan ve şerbetli bir tatlı olan lor tatlısının şerbeti için 3 su bardağı şeker, limon suyu ve 4 su bardağı su gerekli. Balıkesir'in sevilen tatlılarından biri olan lor tatlısı taze lordan yapılmalı. İşte lor tatlısı malzemeleri ve tarifi...

LOR TATLISI MALZEMELER

* Tuzsuz lor peyniri * 1 paket kabartma tozu * Yumurta * Un * Sıvı yağ
Şerbeti için: 3 su bardağı şeker Limon suyu 4 su bardağı su

LOR TATLISI TARİFİ

LOR TATLISI TARİFİ
Loru sıvı bir hal alana kadar makinede çırpın. Sonrasında biraz un ekleyin. Bu iki karışım bir müddet daha çırpıldıktan sonra yumuşak hamur kıvamını alacaktır. Bu karışımı sıkma torbasına koyun.
Sıkma torbasıyla tepsilere damlatma usulüyle ceviz büyüklüğündeki küçük bezeler oluşturun ve tepsiye dizin.
45 dakika kadar fırında pişirin ve ardından soğutun. Şekeri su ile kaynarın ve şerbeti hazırlayın. Yaptığınız hamurları şerbete ekleyin. Sonrasında lor tatlısını servis edin. Afiyet olsun...
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