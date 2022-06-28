YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

28.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak: - "Çocuklar hastanede yattığı sürece el sanatlarıyla meşgul oluyor. Bu etkinliklerle çocuklar hem moral buluyor hem de tedavilerinin gelişimine olumlu katkı sağlanıyor"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören lösemili ve diyabetli çocuklar yararına düzenlenen kermeste, hasta çocuklar palyaçolar ile moral buldu.

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi'nden Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine görevlendirilen usta öğretici Selda Aslan, hastanede 3 günden fazla yatarak tedavi gören çocuklar ile lösemili ve diyabetli çocuklara, burada geçirdikleri zamanı keyifli hale getirmek için boş vakitlerde ahşap boyama ve çeşitli etkinlikler yaptırıyor.

Hastanede bu çerçevede atık eşyayı da geri dönüşüme kazandırıp hediyelik eşya üreten çocuklar, bu ürünleri hastanede yılda iki defa düzenlenen kermeste satıyor.

Hastane çalışanlarının da çeşitli yiyecekler hazırlayarak destek verdiği kermesten elde edilen gelirle, yeni ürünler alınıp çocukların el becerilerini geliştirmesi sağlanıyor.

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi'nden tiyatro ekibinin palyaço kostümleriyle destek verdiği kermeste, hasta çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

- "Kermesten elde edilen gelir lösemili ve diyabetli çocuklar için kullanılıyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, AA muhabirine, hasta çocuklar ve ailelerince yapılan el sanatından ürünlerin yer aldığı kermesi 3. kez düzenlendiklerini belirterek, "Kermesten elde edilen gelir lösemili ve diyabetli çocuklar için kullanılıyor. Etkinlik oldukça güzel geçiyor. " dedi.

Kermeste ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Orbak, "Çocuklar hastanede yattığı sürece el sanatlarıyla meşgul oluyor. Bu etkinliklerle çocuklar hem moral buluyor hem de tedavilerinin gelişimine olumlu katkı sağlanıyor. Halk Eğitimi Merkezi'nden Selda hanım çocuklara birtakım eğitimler vererek güzel eserler ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Usta öğretici Aslan da 4 yıldır hastanede yatan çocuklar ile kendi odalarında anne ve babaları eşliğinde sanatsal etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Ürettikleri ürünleri hediyelik eşya yapıp sattıklarını ifade ede Aslan, "Yılda iki kez hastanede kermes düzenleyip bunları paraya dönüştürüyoruz ve yeniden malzeme alarak tekrar farklı şeyler yapıyoruz. Bu etkinliklerle çocuklarımız odalarında sıkılmıyor ve moral buluyor." şeklinde konuştu.

Aslan, etkinlik ve faaliyetlerine destek veren hastane ve Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak: - "Çocuklar hastanede yattığı sürece el sanatlarıyla meşgul oluyor. Bu etkinliklerle çocuklar hem moral buluyor hem de tedavilerinin ge

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:42
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:55
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Şeker Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Cem Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.